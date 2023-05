Pagelle MotoGP GP Francia 2023: Bezzecchi imprendibile da 10 e lode, Marquez sprecone

Va in archivio anche il Gran Premio di Francia 2023 di MotoGP, che ha visto trionfare sul tracciato di Le Mans uno splendido Marco Bezzecchi, autore di una rimonta con tanto di fuga a dir poco spettacolare. Il pilota della Ducati Mooney VR46 domina in lungo e in largo e non fa rimpiangere la prematura caduta del campione in carica Francesco Bagnaia, steso da un contatto con Maverick Vinales. In Francia è festa Ducati anche grazie alle Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, che completano un podio perfetto. Ottimo ritorno in gara anche per Marc Marquez, che resta in lotta per la seconda posizione fino a due giri dalla fine, salvo poi spingere troppo e gettare via il podio con una scivolata. Adesso Bezzecchi torna ad un solo punto di distanza dal leader Bagnaia nella classifica iridata e nella prossima gara del Mugello si preannuncia un duello altamente spettacolare.

ORDINE DI ARRIVO

MARCO BEZZECCHI 10 e LODE

Nonostante le difficoltà del sabato chiuso al settimo posto nelle qualifiche e nella sprint race, il pilota della Ducati Mooney VR46 riesce a condurre una gara magistrale, la seconda della stagione dopo quella vinta in Argentina a Termas de Rio Hondo. Un altro capolavoro firmato Bez e poco importa se alcuni big erano fuori dai giochi, poiché questo non sminuisce in alcun modo il successo del numero 72. Adesso la testa del Mondiale si riavvicina e, in vista del Mugello, le aspettative tornano ad essere altissime.

MARC MARQUEZ 7

Al suo rientro l’otto volte campione del mondo dà subito spettacolo prendendosi la testa della gara alla prima curva, ma alla lunga è costretto a cedere il passo prima a Miller e poi ad un incontenibile Bezzecchi. Ad ogni modo lo spagnolo si ritrova ad imbastire una clamorosa bagarre per la seconda posizione con Jorge Martin, che lo costringe a spingere oltre i suoi limiti. Alla fine è sempre il solito Marquez, che eccede e finisce nella ghiaia gettando via una gara che sarebbe stata almeno da nove in pagella. Ad ogni modo l’ampia sufficienza è meritata per quanto fatto vedere in pista dopo il lungo stop.

JORGE MARTIN 9

Dopo aver vinto la sprint race del sabato il pilota della Ducati Pramac si conferma nelle primissime posizioni della classifica. Dopo pochi giri va lungo e scivola in decima posizione ma, anche grazie alle diverse cadute, recuperare rapidamente e torna in lizza per il podio. Lo spagnolo riacciuffa Marquez, lo costringe all’errore e si prende un meritatissimo secondo posto alle spalle di un imprendibile Bezzecchi.

JOHANN ZARCO 8

Il francese viaggia in sordina e approfitta delle numerose cadute per scalare molte posizioni. A pochi giri dal termine si ritrova a lottare per il podio con il compagno di squadra Martin e Marquez e, con la scivolata di quest’ultimo, riesce a conquistare una terza posizione senza rischiare praticamente nulla. Una gara condotta nella maniera giusta e capitalizzata al massimo delle sue possibilità.

FRANCESCO BAGNAIA SV

Il campione del mondo in carica, dopo aver perso qualche posizione in avvio di gara, si riporta ai ridosso del podio per provare a colmare il piccolo con il il leader della gara. Ad un certo punto, però, la sua corsa viene bruscamente interrotta da Maverick Vinales che, a causa di un errore, lo falcia estromettendolo dalla competizione. Uno zero pesantissimo in ottica Mondiale, il terzo della stagione, ma che questa volta non dipende assolutamente da lui. L’obiettivo è resettare e prepararsi al Mugello.

DUCATI 9

Il massimo dei voti manca soltanto per una questione legata alla sfortuna, che ha portato Bagnaia a cadere nella ghiaia insieme a Vinales. La giornata odierna, però, consegna alla Rossa di Borgo Panigale un altro spettacolare podio tutto tricolore con Bezzecchi del team Mooney VR46 e le due Pramac e Martin e Zarco. Un dominio assoluto nonostante l’assenza delle due Ducati ufficiali di Pecco e dell’infortunato Bastianini. Con queste premesse la lotta per il Mondiale può davvero diventare un affare in famiglia.