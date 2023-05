MotoGP GP Francia, Zarco: “Contento del podio nel GP di casa”

“Mi sento molto bene, alla fine ero un po’ al limite. Volevo provare a prendere Marc ed Jorge ma ero troppo al limite e non volevo commettere errori. Poi per fortuna l’ha commesso Marc. Pensavo di mettere un po’ di pressione al mio compagno di squadra ma lui è andato veramente forte, quindi va bene così. Sono contento di aver fatto podio nel Gran Premio di Francia e nel Gran Premio numero 1000 nella storia del motomondiale”. Queste le parole di Johann Zarco, pilota della Ducati Pramac, in seguito alla terza posizione ottenuta a Le Mans nel Gp di Francia di MotoGP.