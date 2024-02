Tennis, Monfils squalificato da un evento di esibizione: ha ferito (involontariamente) il supervisor

Tramite un post su Instagram, l’UTS Tour, circuito di tornei di esibizione di tennis organizzato da Patrick Mouratoglou, ha comunicato che Gael Monfils non prenderà parte alla tappa di Oslo, in Norvegia. Il tennista francese è stato infatti squalificato e verrà rimpiazzato dal connazionale Lucas Pouille. Ma cosa potrà mai aver fatto il buon Gael per essere allontanato da un evento d’esibizione? A spiegarlo è stato proprio l’UTS Tour, seppur in maniera piuttosto vaga.

“Ieri, uno scambio scherzoso nello spogliatoio tra Gael Monfils e il supervisor del torneo Stephane Apostolou ha provocato un lieve infortunio al supervisor – si legge -. L’UTS è soddisfatta al 100% che non vi sia stata intenzione cattiva da parte di Gael, ma dato che si è verificato un infortunio, seppur lieve, abbiamo ritenuto che non ci fosse altra alternativa se non quella di squalificare Gael. Gael ha accettato la squalifica e lui e il supervisore si sono salutati in termini amichevoli. Alla prossima, Gael“. A questo punto le possibili chiavi di lettura sono due: o lo scambio tra i due non era così “scherzoso” oppure la squalifica è una sanzione eccessiva. Magari a chiarirlo sarà proprio il diretto interessato in futuro.