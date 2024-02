Red Bull, Newey scettico: “Sviluppo conservativo, le concorrenti potrebbero avvicinarsi”

Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione 2024 di F1. Manca meno di un mese al weekend in Bahrain, 1-3 marzo, e il progettista Red Bull Adrian Newey si è detto scettico riguardo le possibilità di dominare il Mondiale un’altra volta. “La nostra macchina sarà la terza evoluzione della RB18. Siamo stati conservativi riguardo lo sviluppo e non sappiamo se le concorrenti si sono avvicinate o meno. Le risorse sono limitate per tutti. Nel finale della scorsa stagione abbiamo vinto tutte le gare tranne Singapore, ma Ferrari e Mercedes erano più vicine di inizio stagione. A Austin abbiamo rischiato e a Las Vegas la Ferrari era molto veloce. Max (Verstappen ndr.) ha fatto spesso la differenza”, le parole di Newey. Il 15 febbraio verrà presentata la nuova RB20 tra i grandi dubbi degli ingegneri Red Bull.