Formazioni ufficiali Bari-Lecco, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari-Lecco, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Un nuovo inizio per la squadra pugliese, con Beppe Iachini che proverà a sistemare una situazione di classifica che si è fatta complessa nelle ultime settimane. Contro il Lecco, di fatto, ci sono in ballo punti importanti in chiave salvezza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARI: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Menez, Puscas, Sibilli.

LECCO: Melgrati; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Parigini; Buso, Novakovich.