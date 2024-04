Inter-Cagliari, polemica social per le reazioni di Infantino: il commento sarcastico del presidente Giulini

Presente a San Siro per assistere a Inter-Cagliari, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è finito al centro di una polemica sui social. Numerosi utenti hanno infatti messo in discussione la sua imparzialità, sostenendo che si fosse lasciato andare a qualche reazione di troppo. In particolare, l’episodio più chiacchierato è stata la punizione battuta da Calhanoglu al 62′ che Scuffet ha salvato in angolo. Le telecamere hanno infatti immortalato Infantino rammaricarsi per l’esito del tiro, salvo poi applaudire. Tra i tanti commenti sui social sotto al video in questione, ne è comparso uno anche del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che in maniera ironica ha scritto: “Applaude alla bella parata di Scuffet“.

Applaude la bella parata di Scuffet ❤️ — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) April 15, 2024