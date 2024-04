Tennis, Matteo Berrettini si cancella da Monaco: obiettivi Madrid e Roma

Omaggiato di una wild card dagli organizzatori dell’Atp 250 di Monaco di Baviera, Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo. Il tennista azzurro ha infatti annunciato il forfait e rientrerà in campo direttamente a Madrid, sede del secondo Masters 1000 stagionale su terra rossa. Tornato in top 100 grazie al successo a Marrakech, Berrettini non era riuscito ad esprimersi al meglio a Monte-Carlo proprio in virtù delle fatiche marocchine. Verosimilmente ha quindi scelto di rivedere la sua programmazione, concentrandosi sui ‘Mille’ di Madrid e Roma, magari anche per non arrivare troppo affaticato al Roland Garros.