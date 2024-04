Euro2024, l’Isis minaccia attentati: una foto fa scattare l’allarme in Germania

Dopo la minaccia attentati in occasione delle gare valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024, l’Isis avrebbe messo nel mirino gli Europei 2024. La rassegna si terrà in estate in Germania e sul web sono già comparsi alcuni appelli ai militanti del gruppo, oltre che ad altre minacce verso il mondo del calcio. Secondo le autorità tedesche, che stanno tenendo d’occhio il deep web per non farsi scappare eventuali indizi, è possibile che gli Europei finiscano nel mirino dei jihadisti. Eloquente la locandina apparsa sul magazine Voce del Khorasan, in cui un terrorista in mimetica imbraccia una pistola ed ha al suo fianco una scatola di esplosivi. “Ultima chiamata prima dell’uscita” recita lo slogan. Di seguito la foto che ha fatto scattare l’allarme.