Ippica: domenica a Capannelle torna Estrosa, cavalla di Max Allegri

Domenica 14 aprile è in programma a Capannelle una giornata dall’elevata valenza tecnica: tra questi il Premio Signorino, listed sui 1800 per anziani. Una corsa prestigiosa in vista del Premio Presidente della Repubblica, visto che si disputa sugli stessi 1800 metri della pattern in programma nel Derby Day.

Il Signorino sarà la quinta corsa di giornata, alle 16.25 e saranno 8 in pista, tutti con chance. A cominciare da Friedich, che veste la giubba leggendaria di Dormello, ed è chiamato a una conferma non facile vista la presenza di ottimi rivali, tra i quali Estrosa, la cavalla cara al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che si è già presentata in veste sontuosa proprio a Roma e marcia decisa verso la pattern del Derby Day. Tra i potenziali outsider Angel’s Trumpet, splendido terzo del Premio Roma di ottobre, Canticchiando, in forma sublime confermata dal posto d’onore nel recente Natale di Roma, e per finire Mangiafuoco, Tiaspettofuori e Mordimi.