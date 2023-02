Tennis, Kyrgios: “McEnroe, Sampras o Agassi non potrebbero sopravvivere oggi”

Il tennista australiano, Nick Kyrgios, ha parlato dell’epoca tennistica attuale e dei progressi realizzati negli ultimi tempi. Queste le sue parole ai microfoni del podcast “Impaulsive”, in primo luogo sul confronto tra tennis presente e passato: “n nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel tennis di oggi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale. McEnroe è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”.

Successivamente sui progressi della scorsa stagione e attuali ha aggiunto: “È grazie anche alla mia fidanzata che sto giocando il mio miglior tennis di sempre; è sufficiente la sua presenza e quando mi dice, ‘hai talento, puoi farcela’. È grande. Sono stato vicino a vincere Wimbledon; se fosse successo, probabilmente mi sarei ritirato, almeno per qualche stagione”.