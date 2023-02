Bologna: la febbre mette ko Orsolini, ma Motta conta di recuperarlo per l’Inter

C’è ottimismo, riporta il Corriere dello Sport, in casa Bologna sulle condizioni di Riccardo Orsolini, che ieri ha saltato l’allenamento per un lieve stato febbrile. Assoluto protagonista di questa stagione rossoblù, una sua eventuale assenza nel prossimo impegno casalingo contro l’Inter sarebbe certamente una tegola pesante per Thiago Motta, che dovrà già rinunciare all’infortunato Marko Arnautovic. Orsolini però punta ad esserci.