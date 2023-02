Parigi 2024, Malagò: “Neutralità russi e bielorussi strada strettissima, non facile trovare una soluzione”

“Neutralità degli atleti russi e bielorussi? Unica via che si sta portando avanti, ma è una strada strettissima. Non so come si possa declinare, magari con dichiarazioni da parte degli atleti. Alcuni governi hanno una posizione di totale chiusura, non è facile trovare una soluzione”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo in conferenza stampa dopo la giunta odierna, riferendosi alla situazione degli atleti russi e bielorussi in vista delle Olimpiadi. “Un anno di guerra? Un disastro per l’umanità, per tutti. E per lo sport resta un problema spaventoso – ha proseguito Malagò – A breve partiranno le qualificazioni per i Giochi, ma ogni giorno abbiamo problemi burocratici e organizzativi. Purtroppo lo sport ha il timing delle qualificazioni che rappresentano il vangelo”.