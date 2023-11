Tennis, intervento chirurgico al gomito per Carreno-Busta: stop di diversi mesi

Termina con un intervento chirurgico il calvario che è stata la stagione 2023 per Pablo Carreno-Busta. L’ex top-10 del ranking ATP ha infatti potuto disputare solo una manciata di partite nel corso di quest’anno solare a causa di continui fastidi al gomito. Lo spagnolo aveva provato a tornare nel corso del mese di ottobre giocando a livello challenger, ma con risultati non consoni al suo status. Ora, la decisione di andare sotto i ferri nella speranza di risolvere del tutto il problema che lo tormentava. Carreno dovrà stare fermo diversi mesi, ma al suo ritorno avrà a disposizione per nove tornei il ranking protetto di n°18 e punta ai Giochi Olimpici di Parigi, dato che difende il bronzo conquistato a Tokyo nel 2021.