Finale Copa Libertadores 2023, Boca Juniors-Fluminense: data, orario, tv e streaming

di Mattia Zucchiatti 65

Sabato 4 novembre alle 21:00 è in programma la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. Al Maracanà c’è il trofeo più ambito del Sudamerica in palio e le due squadre vogliono farsi trovare pronte. Un titolo che al Boca manca dal 2007, mentre per il Fluminense sarebbe il primo trionfo dopo la finale persa del 2008. La finalissima sarà trasmessa anche in Italia. Infatti Mola.tv, piattaforma streaming, trasmetterà anche l’ultimo atto della competizione sudamericana. Sportface.it vi offrirà le notizie, gli aggiornamenti e gli approfondimenti su uno dei match più attesi della settimana. Occhi puntati naturalmente su Edinson Cavani, che fin qui in carriera ha vinto solo la Copa America con l’Uruguay fuori dai confini nazionali. Attesi quasi 100.000 tifosi del Boca in Brasile al seguito della squadra. L’attesa è alle stelle. Potrete vivere le emozioni della finale alle 21:00 di sabato su Mola.