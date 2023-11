Inter, Moratti: “Sulla carta più forti dell’Atalanta. Scalvini? Il reparto è completo”

Lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da parte di Massimo Moratti, presidente onorario nerazzurro, che ha parlato della sfida di oggi pomeriggio tra l’Atalanta e l’Inter.

“La partita arriva nel momento giusto per entrambe le squadre: molto probabilmente una delle due dovrà perdere questo piccolo record difensivo. Inutile nascondersi, l’Inter sulla carta è più forte dell’Atalanta, ma questa è una partita sempre particolarmente difficile. E anche bellissima per la qualità dei giocatori in campo“, ha detto l’ex presidente.

Moratti viene interrogato su un ipotetico approdo di Giorgio Scalvini all’Inter. “Scalvini è sicuramente un ottimo giocatore, uno dei migliori giovani italiani in assoluto, non solo nel suo ruolo. Ma in difesa l’Inter non è messa poi così male… L’anno scorso il reparto era già completo, adesso Pavard è una grande aggiunta che dà sicurezza e ha grande abitudine a giocare le partite internazionali“.