Tennis, in uscita un docufilm sull’ex campione tedesco Boris Becker

Dal 7 aprile sarà disponibile su Apple TV+ un docufilm dedicato all’ex tennista tedesco Boris Becker, dal titolo “Il mondo contro Boris Becker”. Il documentario, diviso in due parti, è stato diretto dal regista premio Oscar Alex Gibney, il quale ha avuto un accesso esclusivo nella vita privata dell’ex. tennista per tre anni fino ad aprile 2022. Durante quest’ultimo mese infatti Becker fu condannato a due anni e mezzo di carcere, per aver nascosto alcuni beni o prestiti e non dover saldare diversi debiti contratti.

Il docufilm ripercorre così diverse tappe della vita di Boris Becker, con interviste esclusive a ex campioni come McEnroe, Brog, Djokovic, Wilander o Stich. Tra queste è presente anche una conversazione esclusiva durante la settimana della condanna, con contributi anche di molti familiari e amici.