Serie C 2022/2023, ufficializzate le date di playoff e playout: si parte il 30 aprile

Il campionato di Serie C 2022/2023 si sta avviando verso la conclusione, almeno per quanto concerne la regular season. Per questo motivo le squadre iniziano a pensare all’eventuale disputa di playoff e playout, tanto che la Lega Pro ha appena ufficializzato le date della fase finale della stagione. Si partirà domenica 30 aprile con il primo turno dei playoff relativi ai tre gironi, mentre la fase nazionale prenderà il via con il primo turno di domenica 7 maggio. Per quanto riguarda i playout, invece, la gara di andata andrà in scena sabato 6 maggio, mentre la settimana successiva, sabato 13 maggio, ci sarà il match di ritorno. Ecco tutte le date di playoff e playout.

CALENDARIO PLAY OFF – PLAY OUT

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 30 APRILE 2023

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Finale – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 06 MAGGIO 2023

Gara di Ritorno SABATO 13 MAGGIO 2023