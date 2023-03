Tirreno-Adriatico 2023, Ganna: “Splendida performance. Successo fondamentale per il mio morale”

La Tirreno-Adriatico si è aperta con la vittoria di Filippo Ganna che ha praticamente stravinto la prima crono, caratterizzata da vento e pioggia. Il ciclista italiano ha dunque dominato la prima tappa in quel di Lido di Camaiore, mettendo alle spalle Kamna e Sheffield. Subito dopo il trionfo nella crono, Ganna ha parlato di quanto fosse per lui importante iniziare bene una classica del ciclismo italiano.

Queste le parole di Ganna dopo il trionfo: “Sono molto felice di questa splendida performance. Dopo aver vinto la Strade Bianche con Thomas Pidcock abbiamo iniziato al meglio anche la Tirreno-Adriatico. Ho già ottenuto dei podi in questo inizio di stagione ma senza riuscire a vincere quindi il risultato di oggi è fondamentale per il mio morale, anche in previsione delle Classiche”. La Tirreno-Adriatico proseguirà martedì 7 marzo con la tappa che partirà da Camaiore per arrivare fino a Follonica.