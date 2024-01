F1, ufficiale: Madrid avrà un GP, in calendario dal 2026

La Formula 1 sbarcherà a Madrid dal 2026. Oggi è stato presentato ufficialmente il progetto del circuito urbano nella capitale spagnola ed è stato svelato l’accordo decennale che porterà un incasso annuo di 450 milioni di euro. La bozza preliminare del concept del circuito in attesa di omologazione da parte della FIA, prevede una lunghezza di 5,474 km, 20 curve e un giro di qualifica di 1 minuto e 32 secondi. “Madrid voleva sviluppare un nuovo paradigma che unisse sport e intrattenimento, diventando un’esperienza memorabile. La premessa è che sarà sostenibile sia dal punto di vista economico, finanziato con investimenti privati, sia dal punto di vista ambientale”, si legge nei comunicati ufficiali.

Soddisfatto l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: “Madrid è una città incredibile con un patrimonio sportivo e culturale straordinario e l’annuncio di oggi dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo per la F1 in Spagna. Vorrei ringraziare il team IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo su una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento di più giorni che offra il massimo valore per i fan e abbracci innovazione e sostenibilità”.