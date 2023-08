Tennis, fulmine a ciel sereno: Mikael Ymer sui social annuncia il ritiro

La notizia è di quelle che coglie tutti di sprovvista. Mikael Ymer, tennista che occupa attualmente la posizione n°80 ma con un recente passato da n°50, con poche righe su X ha annunciato il suo ritiro dal circuito professionistico. Un annuncio che arriva poche settimane dopo la sospensione di 18 mesi commissionata per aver saltato tre controlli antidoping. Una decisione che a Ymer non era andata giù. Ora questo epilogo decisamente inaspettato.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.

God is Great always

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) August 25, 2023