F1, Gp Olanda: frattura al polso sinistro per Ricciardo, al suo posto correrà Lawson

Frattura al polso sinistro per Daniel Ricciardo. Dopo l’incidente nel corso delle prove libere 2 del Gp d’Olanda, dopo cui l’australiano era stato portato al centro medico dopo l’impatto con le barriere per cercare di evitare Piastri, a sua volta andato a muro pochi secondi prima, è stato confermato il verdetto che ci si aspettava. Ricciardo sarà quindi costretto a saltare sicuramente questo weekend e anche quello di Monza, in programma il 3 settembre, e molto probabilmente Singapore, 17 settembre, con un rientro ipotetico tra Suzuka, 24 settembre, e Qatar, 8 ottobre. Al suo posto correrà il classe 2002 Liam Lawson, pilota del Red Bull Junior Team dal 2019, che farà il suo esordio in Formula 1 nelle prove libere 3 di domani.