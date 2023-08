Gp Olanda, Hamilton: “Ottima giornata, siamo competitivi anche nel passo gara”

Un soddisfatto Lewis Hamilton ha commentato il quarto posto nella prima giornata di libere valide per il Gp di Olanda sul circuito di Zandvoort. “E’ stata una grande giornata. Volevo tornare in macchina e mi sono sentito a mio agio sin dal primo giro. Nella seconda sessione abbiamo sistemato qualche problema di assetto, ma non sono sicuro che sia la scelta giusta. La vettura in generale competitiva, sia nel giro secco che in gara. L’obiettivo è mantenere questo livello anche domani e domenica”.