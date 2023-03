Tennis, Fabbiano si ritira: “E’ il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera”

Thomas Fabbiano ha ufficialmente posto fine alla sua carriera. Il tennista decide di abbandonare le competizioni agonistiche all’età di 33 anni: best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno.

Queste le parole con cui l’atleta azzurro ha comunicato tale decisione tramite il profilo Instagram: “Ciao ragazzi, ciao amici… Sono stato lontano dai social per qualche mese, ho riflettuto tanto, ho metabolizzato… Ho scelto di stare attorno alle mie persone più care, alla mia compagna Giorgia e al piccolo Leonardo… Ho deciso che è arrivato il tempo di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, di voltar pagina e scoprire cosa la vita mi può ancora riservare. È stata una decisione difficile da prendere, chiunque sia stato uno sportivo, indipendentemente dal livello, sa che cosa significa voltare pagina, dire quel famoso ‘basta’“.

Prosegue Fabbiano: “Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato in questi anni, ho sentito il vostro affetto anche giocando nei posti più sperduti del pianeta. Un particolare grazie alla mia famiglia, a tutti gli allenatori che mi hanno dato anche una sola informazione per rendermi prima una persona e poi un giocatore migliore. Mario Pierri, Vanni Miale, Cristian Brandi, Umberto Ferrara, Vittorio Magnelli, Gianluca Pasquini, Fabio Gorietti, Federico Torresi, Marco Formica, Diego Silva, Federico Placidilli, Stefano Massari, Nicholas Villalba, Roberto Fabbiano, Potito Starace, Massimiliano Pinduccui, Max Sartori. Tutti sul pezzo, fedeli al lavoro in ogni momento trascorso sul campo da tennis o in palestra. Grazie per avermi sia sopportato che supportato… È stato un viaggio affascinante, pieno di momenti che mi hanno dato una corazza per poter affrontare nuove sfide e continuare a godermi la vita. Sì, perché dopo una carriera tennistica, c’è ancora spazio per tanto, tanto altro“.