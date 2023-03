“Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione”: il 19 marzo la 2° edizione allo Zoomarine

Si chiama “Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione” ed è la seconda edizione del torneo in programma il prossimo 19 marzo al parco Zoomarine, in collaborazione con Lega Italiana di Calcio Balilla e Associazione contro il bullismo scolastico Odv. Una festa del papà diversa dalle altre, con lo scopo di sensibilizzare sul tema del bullismo e del cyber bullismo. L’idea del torneo, voluto fortemente dal Direttore Generale Alex Mata, si basa su una serie di principi fondamentali, uguaglianza, lealtà, rispetto, che nello sport si definiscono “fair play” e che nella quotidianità assumono un valore ancora più prezioso. La Lega Italiana di Calcio Balilla, presieduta da Nicola Colacicco, permetterà a tutti di sfidarsi in una vera e propria gara con tanto di giudici, podio e doni finali ai vincitori. Sarà sufficiente iscriversi gratuitamente con un messaggio WhatsApp al numero 3388858524 (tramite il quale indicare il numero e il nome dei partecipanti, email e numero di telefono). L’obiettivo è fare squadra per segnare tutti insieme un gol contro questo terribile fenomeno sociale che ha ripercussioni drammatiche tra gli adolescenti. Nel corso dell’evento sono previsti numerosi interventi. E’, infatti, importante non dimenticare mai di:

• segnalare in ambito scolastico eventuali anomalie ed individuare l’insegnante referente per le tematiche sul bullismo,

• prestare attenzione alle abitudini quotidiane dei propri figli e osservare possibili cambiamenti;

• conoscere gli amici online, salvare eventuali prove e mantenere la calma per evitare che il proprio stato di preoccupazione possa incidere ulteriormente sullo stato d’animo della vittima.

Durante l’evento sportivo previste anche una serie di attività rivolte ai giovani ospiti, grazie agli atleti della Scuola Calcio Olimpus Roma che faranno alcune esibizioni tra pillole di allenamento e tiri in porta. Presenti anche gli atleti della Asd Freestyle Italia. Una giornata speciale nella quale acquistando un biglietto in promozione online o un biglietto intero in cassa, i papà entrano gratis! Se acquistano online, inoltre, per ogni biglietto da €14 pagato c’è un menù pranzo gratuito.

L’attenzione per il sociale di Zoomarine non si fermerà. Il 26 marzo, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale per la Sindrome di Down (che ufficialmente ricorre il 21 marzo), sarà presente al Parco l’Associazione Italiane Persone Down Anzio Nettuno con la possibilità, per alcuni ragazzi, di entrare nel team del parco per una giornata ed apprendere tante informazioni utili per il loro futuro professionale.