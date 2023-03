Juventus, Del Piero: “Vlahovic c’è, ma non raccoglie ciò che vorrebbe”

A pochi secondi dall’inizio di Friburgo-Juventus, ottavo di finale di ritorno di Europa League, la leggenda bianconera Alessandro Del Piero ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vediamo come utilizzerà Kean, se a fianco o no rispetto a Vlahovic. Stasera non ci sono scusanti, non deve passare neanche nella testa né di Kean né di Vlahovic. Il serbo non sta facendo male, ma non sta raccogliendo ciò che vorrebbe e ciò che gli altri si aspetterebbero. Però c’è, e questo è l’importante, stia lì con la testa e poi i gol arriveranno. L’importante è che ci sia continuità nella sua testa”.