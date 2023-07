Tennis Europe All Round, vince ancora Trivunac

Un’altra giornata di grandi sfide volge al termine sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness di Roma. Il day 6 della seconda edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma, evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, è stato teatro di secondi turni. Tante sorprese e un turbinio di emozioni hanno ancora una volta caratterizzato i match dei tanti prospetti impegnati nell’unico torneo del circuito Tennis Europe presente nella capitale. Tra i profili più interessanti spicca il nome dell’italo-serbo Mihailo Trivunac, classe 2008 che ha eliminato il romano Luca Cosimi con il punteggio di 6-1 6-2. Nel femminile, sorpresa in apertura di giornata con la vittoria di Claudia Galietta, brava ad imporsi per 6-2 6-4 su Alice Iozzi, testa di serie numero 4 del torneo e pupilla dell’All Round Sport & Wellness.

Continua la corsa di Trivunac – Arriva dall’Umbria una delle più belle rivelazioni del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. Classe 2008 nato e cresciuto a Foligno da padre serbo, Mihailo Trivunac ha sconfitto Luca Cosimi con il punteggio di 6-1 6-2 e conquistato l’accesso ai quarti di finale. “Sono contento della mia prestazione – la gioia del giocatore in forza al Junior Tennis Perugia al termine del match –. Il mio avversario non stava benissimo e non c’è stata molta lotta, ma io sono stato bravo a gestire quei pochi momenti difficili della partita e a portare a casa la vittoria”. Un attaccamento forte alle origini e un mito da seguire, sono queste le fondamenta della carriera tennistica di Trivunac: “Parlo serbo da quando sono piccolo. Ho iniziato a giocare a tennis quando avevo 4 anni e sono cresciuto ammirando le imprese di Novak Djokovic. Mi piace molto anche il gioco di Alcaraz”. A Roma, Trivunac proverà a conquistare il primo titolo della sua stagione, dopo un inizio di anno non del tutto esaltante: “Spero di arrivare in fondo, perché non ho mai giocato così bene e questa potrebbe essere la possibilità di conquistare il primo trionfo del 2023”. Autore di una grande gara, lo statunitense Kieran Lin ha superato il romano Alessio Babudri per 7-5 3-6 6-2; mentre ha sofferto e non poco il primo favorito Federico Gargano per battere il ceco Rayen Zerai con il punteggio di 6-7(4) 6-3 7-5.

Fuori a sorpresa Iozzi, non sbaglia Molaro – Il tabellone femminile saluta la sua testa di serie numero 4. Nel match che ha aperto il programma del Campo Centrale, la beniamina dell’All Round Sport & Wellness di Roma, Alice Iozzi, è uscita sconfitta dalla sfida con la campana Claudia Galietta. Solidità e una grande difesa per l’atleta del Tennis Club Battipaglia, che si è imposta con lo score di 6-2 6-4 rimontando nel secondo parziale da uno svantaggio di 0-4. Avanza Nicole Andrea Molaro del Tennis Club Parioli, settima forza del seeding, che ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-0 Sofiya Guzova. Avanti anche la testa di serie numero 2 Ksenia Ruchkina (6-1 6-1 a Emma Lazzini) e la prima favorita Olivia Drozdz (6-0 6-2 su Diletta D’Amico).