Monza, Palladino: “Fondamentale la conferma di Izzo. Uno come Gagliardini ci mancava”

“Abbiamo fatto un campionato eccezionale, con un’undicesima posizione che resterà nella storia di questo club. Ora, però, si azzera tutto e si ricomincia. Abbiamo creato una base solida e la convinzione di poter stare a certi livelli, è il momento di portare avanti il percorso”. Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dal ritiro della squadra brianzola. La dirigenza in queste prime settimane di mercato ha messo a segno alcuni colpi, in primis il ritorno di una pedina fondamentale della retroguardia quale Armando Izzo: “Per noi è un top player, era importante confermarlo. Cittadini è giovane, un centrale di sinistra. Carboni e Vignato sono talenti puri, ci punto. Ma soprattutto ci mancava uno come Gagliardini, che vorrà riscattare le poche partite giocate nel corso degli ultimi anni”.