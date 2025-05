Jasmine Paolini continua a vincere e a far sognare gli appassionati di tennis azzurri e non solo, doppio colpo a Parigi.

Dopo aver dominato agli Internazionali d’Italia, sia in singolo che in doppio, Paolini prova a prendersi la scena anche in Francia. Meno di due settimane fa è diventata campionessa a Roma, certificando il suo quarto posto nella classifica mondiale. L’obiettivo è quello di consacrarsi anche al Roland Garros, facendo un altro passo avanti in quella che sta diventando una carriera straordinaria.

Nella giornata di oggi Jasmine è scesa in campo contro Tomljanovic, contro la quale è riuscita a chiudere il match in due set. La tennista azzurra certifica la sua presenza ai sedicesimi di finale, dove affronterà Yuliia Starodubtseva, che oggi ha avuto la meglio contro la russa Potapova. Nel pomeriggio, poi, Paolini è scesa in campo con Sara Errani per il primo turno in doppio.

Paolini-Errani, la coppia sogna ancora: prima vittoria a Parigi

Le due campionesse olimpiche hanno affrontato Azarenka e Routliffe, chiudendo il match in due set. La coppia formata dalla bielorussa e dalla neozelandese è stata sconfitta 6-2, 6-3 in un’ora e venti minuti.

Per Paolini ed Errani, al prossimo turno, è in programma la sfida con la coppia della neozelandese Lulu Sun e dalla cinese Yue Yuan. Quest’ultima è già stata avversaria di Jasmine nel primo turno singolare, che ha visto trionfare la tennista toscana per due set a uno. Sara Errani, dopo aver battuto Niemeier nel primo turno del singolo, è stata eliminata da Friedsam nel secondo.