Novità shock in casa Viola, l’indiscrezione apre le porte alle presunte dimissioni di Raffaelle Palladino.

La Fiorentina è reduce dalla qualificazione in Conference League strappata dalle mani dei laziali e inizia a muoversi nel campo del mercato. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, sono emerse diverse ipotesi. Il caso del riscatto dell’islandese Gudmundsson e quello di Colpani, in prestito dal Monza, sono i temi più caldi. Novità anche dal mondo dirigenziale e societario del club Viola, tra cui il rinnovo del direttore tecnico Roberto Goretti.

Tra le tante notizie, però, nelle ultime ore è arrivata una svolta clamorosa pronta a sconvolgere i piani del club: Raffaele Palladino avrebbe deciso di dimettersi. L’ex tecnico del Monza sarebbe pronto a lasciare Firenze e a cominciare una nuova avventura in un’altra piazza.

Boom dimissioni Palladino, niente comunicazione pubblica: cosa filtra

Come un fulmine a ciel sereno irrompe a Firenze una notizia che altera il mondo viola: Palladino si dimette. Evidentemente non ancora in maniera ufficiale, ma questo è quanto emerge. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb.com, il motivo principale della rottura potrebbe essere il rapporto difficile con la dirigenza, in primis con Pradè e Goretti, fresco di rinnovo. Se fino a ieri si parlava di rinnovo per il tecnico campano, così come dichiarato dal patron Commisso, ad oggi il prospetto è tutt’altro che durevole.

Poche ore fa infatti l’indiscrezione sulle presunte dimissioni di Palladino avvenute in mattinata, con le quali decide di non percorrere più il percorso con la Fiorentina, dopo un solo anno di panchina. Non c’è ancora stata nessuna comunicazione ufficiale da ambedue le parti, ma manca poco. A meno di clamorose smentite, l’annuncio del divorzio dovrebbe arrivare presto. La società, intenzionata a far valere il contratto fino al 2027, avrebbe provato a convincere l’allenatore a restare, ma la decisione di quest’ultimo sembrerebbe irremovibile.