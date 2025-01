Tennis statunitense protagonista anche nella seconda settimana della stagione tennistica 2025. Dopo aver inaugurato l’anno con la vittoria in United Cup, gli americani hanno sollevato altri due titoli in Australia. Ad Adelaide, Madison Keys ha infatti sconfitto in finale Jessica Pegula e si è laureata campionessa, conquistando il nono titolo Wta in carriera. A Hobart, invece, è stata McCartney Kessler a trionfare, facendo le veci della connazionale Emma Navarro, che nel 2024 sconfisse in finale – sempre in tre set – la belga Elise Mertens.

Wta Adelaide – Keys b. Pegula 6-3 4-6 6-1

La finale si preannunciava equilibrata e così è stata, tanto da durare tre set e 1h40′ di gioco. Non ci sono stati però tanti momenti in cui le due giocatrici si sono tenute testa a vicenda, bensì per lunghi tratti una è stata migliore dell’altra. Non a caso si sono verificati numerosi parziali (3-4 game vinti consecutivamente) e molto momentum. Nel primo set Keys è partita bene, ottenendo il break in apertura, ma Pegula ha presto ribaltato la situazione, dallo 0-2 al 3-2. Poco male per Madison, capace di conquistare 4 giochi consecutivi e far suo il set.

La reazione della finalista dell’ultimo US Open non è tardata ad arrivare e l’avvio di seconda frazione è stato un assolo: 4-0. Keys ha recuperato uno dei due break di ritardo, tuttavia non ha completato la rimonta e la sua connazionale ha difeso il vantaggio, ristabilendo la parità. A quel punto ci si aspettava un terzo e decisivo set combattuto, invece è accaduto esattamente l’opposto: Keys è salita in cattedra ed ha rifilato alla rivale un sonoro 6-1, mettendo le mani sul trofeo e regalandosi il ritorno tra le prime 15 del ranking.

Wta Hobart – Kessler b. Mertens 6-4 3-6 6-0

Secondo titolo in carriera per McCartney Kessler, che sul cemento della Tasmania ha sovvertito il pronostico della vigilia ed ha ottenuto la vittoria dopo 2h15′ di gioco. Seconda sconfitta consecutiva in finale per la belga Mertens, la quale non poteva che essere la naturale favorita per il titolo dopo una settimana pressoché perfetta e invece si è arresa a un passo dal traguardo.

Kessler è partita meglio, conquistando il break in apertura e poi strappando nuovamente la battuta all’avversaria. Nonostante un passaggio a vuoto la prima volta che ha servito per il set, è riuscita a chiudere 6-4 e mettere la sfida in discesa. Mertens però non è rimasta a guardare ed ha prontamente reagito, esprimendo un tennis più solido nella seconda frazione e affidandosi anche alla sua maggiore esperienza per contrastare la rivale. Il risultato è stato un 6-3 in suo favore grazie al quale ha ricucito il gap e ripristinato l’equilibrio.

Come accaduto ad Adelaide, tuttavia, un terzo set di fatto non c’è stato. Mertens ha infatti ceduto di schianto, conquistando soltanto 5 punti nei primi 5 giochi. Sotto 0-5, ha provato quantomeno ad evitare il bagel ma non c’è riuscita: ha infatti perso il game da 40-0, completando il disastro. Sorride doppiamente Kessler, che oltre al titolo si garantisce anche il debutto tra le prime 50 giocatrici del mondo.