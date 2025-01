In archivio anche la seconda giornata del Sony Open, torneo del PGA Tour di golf di scena ad Honolulu, Hawaii, sul percorso del Waialae Country Club. Dopo le prime 36 buche, al comando della classifica ci sono gli americani Patrick Fishburn e Denny McCarthy con il punteggio di -10. Alle loro spalle, staccato di un solo colpo (-9), c’è un terzetto composto dal giapponese Kensei Hirata e dagli americani Eric Cole e Paul Peterson. Più folto invece il gruppo che staziona a -8, in sesta posizione, guidato da Zach Johnson. Chi non sta brillando è il giapponese Hideki Matsuyama, che sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quelli di pochi giorni fa al The Sentry, sempre alle Hawaii. Bravo a superare il taglio (fissato a -3), è attualmente 42° con il punteggio di -4.

Cosa bisogna sapere sul Sony Open

Il torneo di scena alle Hawaii è il primo di cinque eventi dell’Aon Swing 5 per il 2025 e mette in palio 500 punti FedExCup per il vincitore. Inoltre, i primi cinque classificati della FedExCup (che comprende il Sony Open, l’American Express e il Farmers Insurance Open) si qualificheranno per l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, secondo Segnature Event dell’anno. Il Sony Open si disputa sul percorso del Waialae Country Club, un par 70 di 7.044 yard. Il record appartiene a Justin Thomas ed è di 253 colpi. L’americano lo stabilì nel 2017, anno in cui realizzò anche il primato del campo in 59.

Slitta il ritorno di Scottie Scheffler

Il numero 1 del golf mondiale, costretto a saltare i primi tre appuntamenti sul PGA Tour a causa di un infortunio domestico rimediato a Natale mentre cucinava, rinuncia anche al The American Express. Lo ha comunicato lui stesso con una storia sul suo profilo Instagram: “Dopo essermi consultato con il mio team di medici, ho preso la decisione di ritirarmi dal torneo della prossima settimana, The American Express, per dare al mio infortunio più tempo per guarire. Sono fiducioso di poter iniziare la mia stagione all’AT&T Pebble Beach Pro-Am”. A questo punto, Scheffler spera di fare il suo debutto nel PGA Tour 2025 nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio e inquadrato tra i Signature Event, che lo scorso anno il numero 1 chiuse in sesta posizione.

Tiger Woods è il golfista più popolare

Secondo quanto emerge da un rapporto di Josh Carpenter dello Sports Business Journal, Tiger Woods si è classificato al primo posto nel ranking del Player Impact Program, volto a premiare i giocatori più popolari del PGA Tour. Pur avendo disputato soltanto cinque eventi nel 2024, superando peraltro il taglio solamente in occasione del Masters, il fuoriclasse americano guida la classifica PIP e incasserà un premio da 10 milioni di dollari.

Secondo posto per il numero uno del mondo Scottie Scheffler, vincitore di sette eventi del PGA Tour e dell’oro olimpico nel 2024. Il 28enne di Ridgewood, che per la terza stagione consecutiva si è aggiudicato il premio Player of the Year del PGA Tour, può consolarsi con un assegno da 8 milioni di dollari. Terzo posto infine per Rory McIlroy, che si era aggiudicato il primo PIP nel 2023. Per lui 4,5 milioni di dollari incassati.