Sette incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 sono andati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena sono stati Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, capaci di trascinare le rispettive franchigie alla vittoria. Non sono però mancate sorprese (come la sconfitta dei Boston Celtics) o conferme (quinta vittoria di fila per i Pacers, che volano): ecco cos’è successo.

Giannis ne mette 41

La 20^ vittoria stagionale dei Milwaukee Bucks porta la firma di Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia da 41 punti e 14 rimbalzi nel successo per 109-106 sul campo degli Orlando Magic. Bene anche Lillard con 29 punti, mentre alla franchigia di casa non sono bastati i 34 di un ritrovato Paolo Banchero.

OKC torna al successo

Dopo la sconfitta per mano dei Cleveland Cavaliers che aveva interrotto una lunga striscia di vittorie consecutive, gli Oklahoma City Thunder sono tornati a festeggiare e l’hanno fatto piegando con un severo 126-101 i New York Knicks. MVP Shai Gilgeous-Alexander con 39 punti. Per la squadra di Thibodeau si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

Boston cede ai Kings

A completare la serata da incubo per le franchigie di vertice (Cavs esclusi) a Est ci hanno pensato i Boston Celtics, sconfitti a sorpresa dai Sacramento Kings. 97-114 il punteggio maturato al TD Garden, con uno straripante Domantas Sabonis che ha trascinato i suoi grazie a 23 punti e ben 28 rimbalzi (career high). Per i Kings si tratta inoltre della sesta vittoria di fila.

Non si ferma Indiana

Sono invece cinque i successi consecutivi per gli Indiana Pacers, capaci di mandare al tappetto i Golden State Warrior per 108-96. A prendersi la scena è il solito Tyrese Haliburton, che ha messo a referto 25 punti e 10 assist. Tra gli ospiti, invece, sicuramente si è fatta sentire l’assenza di Steph Curry e Draymond Green, costretti a saltare l’impegno rispettivamente per problemi al ginocchio e alla schiena.

New Orleans vince, Washington no

I Pelicans sembrano aver trovato la chiave per vincere qualche partita: palla a CJ McCollum e dita incrociate. 38 i punti messi a referto dal numero 3, grande protagonista nel successo sul campo dei Philadelphia 76ers per 123-115. Se l’ultima a Ovest è riuscita a vincere, non si può dire lo stesso dell’ultima a Est. I Washington Wizards sono infatti affondati contro i Chicago Bulls, venendo travolti per 138-105 da Zach LaVine (quinta gara con almeno 30 punti a referto) e compagni.

Si scrive Denver, si legge doppia doppia

Comoda vittoria per i Denver Nuggets, che liquidano i Brooklyn Nets con uno scarto di 19 punti e si avvicinano alle zone di vertice della Western Conference. Lo zampino di Nikola Jokic c’è sempre, come dimostrano i 35 punti, 12 rimbalzi e 15 assist. C’è stata però un’altra tripla doppia nella serata e a metterla a referto è stato Russell Westbrook, autore di 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

I risultati della notte

Indiana Pacers-Golden State Warriors 108-96

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 106-109

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 115-123

Boston Celtics-Sacramento Kings 97-114

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 101-126

Chicago Bulls-Washington Wizards 138-105

Denver Nuggets-Brooklyn Nets 124-105

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 33-4

Boston Celtics 27-11

New York Knicks 25-14

Milwaukee Bucks 20-16

Orlando Magic 22-18

Indiana Pacers 21-18

Miami Heat 19-17

Detroit Pistons 19-19

Atlanta Hawks 19-19

Chicago Bulls 18-20

Philadelphia 76ers 15-21

Brooklyn Nets 13-25

Charlotte Hornets 8-27

Toronto Raptors 8-30

Washington Wizards 6-30

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 31-6

Houston Rockets 25-12

Memphis Grizzlies 24-14

Denver Nuggets 22-15

Dallas Mavericks 22-16

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-17

Minnesota Timberwolves 20-17

Sacramento Kings 19-19

Golden State Warriors 19-19

San Antonio Spurs 18-19

Phoenix Suns 17-19

Portland Trail Blazers 13-24

Utah Jazz 9-27

New Orleans Pelicans 8-31