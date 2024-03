Tennis, Djokovic: “Non ho idee chiare sul nuovo coach. Non è detto che ce ne sarà uno”

“Prima di tutto, Goran sarà mio amico per sempre, mio e della mia famiglia. È una persona molto cara per me, la fine della nostra collaborazione professionale non significa che la nostra amicizia si interrompa. La nostra separazione è stata ‘positiva’, per quanto ‘positiva’ possa essere una separazione. Dopo quasi 5 anni, semplicemente eravamo arrivati a un punto dove la nostra collaborazione si è ‘esaurita’”. Novak Djokovic si esprime così a pochi giorni dalla conclusione del suo rapporto lavorativo con coach Goran Ivanisevic. Il serbo, numero uno del ranking mondiale, per il momento non pare intenzionato a sostituire a breve il coach croato: “Non ho ancora le idee chiare su chi sarà il mio nuovo allenatore, né sono certo che ce ne sarà uno. Ho avuto allenatori fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno, ciò con cui mi sento più a mio agio. Sarete informati nel caso in cui qualcuno si unisca alla mia squadra”, ha aggiunto Djokovic parlando con la stampa serba.