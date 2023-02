Tennis, Djokovic sull’infortunio: “Tra pochi giorni racconterò tutto in conferenza stampa”

Il numero uno del ranking Atp, Novak Djokovic, dopo il trionfo all’Australian Open, è pronto a tornare in campo nei primi due Masters 1000 dell’anno ad Indian Wells e Miami. Il serbo nell’ultimo anno ha fatto parlare di sé anche per fattori che non riguardano le prestazioni, ma che fanno riferimento ad aspetti più personali. Dopo l’esclusione da diversi tornei per non essere vaccinato, Nole è finito al centro della cronaca per uno strappo al bicipite femorale che lo ha costretto a giocare bendato per quasi l’intero Australian Open. I suoi detrattori non hanno creduto all’infortunio, tanto che lo stesso Djokovic ha annunciato di poter fornire le prove del suo problema fisico.

Il momento della verità sembra essere molto vicino, come confermato dal tennista balcanico ai media locali di Sportal: “Tra pochi giorni racconterò tutto. Non posso ancora dire nulla, mi dispiace. Ho deciso di tenere una conferenza stampa. Risponderò lì a tutte le vostre domande. L’ho già concordato con il mio team di comunicazione, presto arriveranno gli inviti per la stampa” .