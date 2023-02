All Star Game NBA 2023, replica in tv: orario, canale e come vederla

L’All Star Game NBA sarà visibile in replica in tv. Di seguito allora ecco tutte le informazioni su orario, canale e come vedere la differita dell’appuntamento andato in scena presso la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. Per chi non fosse riuscito a seguire in diretta la gara, nessun problema: Sky trasmetterà la consueta replica. Nella giornata di lunedì 20 febbraio, Sky Sport NBA (canale 209) permetterà infatti agli appassionati di seguire la replica dell’All Star Game alle ore 08:00, 12:00, 19:15 e 22:15.