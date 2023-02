Atp Marsiglia 2023, Brancaccio si ferma al turno decisivo delle qualificazioni

Sfuma l’obiettivo qualificazione al main draw per Raul Brancaccio nell’ATP 250 di Marsiglia 2023. Il tennista napoletano, testa di serie numero uno del tabellone cadetto, si è dovuto arrendere in due set all’olandese Brouwer, vincitore con lo score finale di 6-1 6-4. Una partita che il 26enne che questa settimana ha fatto best ranking al n°116, ha avuto quasi sempre in controllo, eccezion fatta per un momento nel secondo set. Brancaccio era infatti riuscito a recuperare da 1-3 fino al 4-3 e ha anche avuto una palla break che l’avrebbe portato a servire per il secondo parziale. Non concretizzata, poi Raul ha perso lui il servizio nel game successivo e con esso la partita. Un risultato che comunque rispetta il pronostico, contro un avversario più abituato a queste superfici veloci e reduce da un ottimo quarto di finale conquistato nell’ATP 500 di casa giocato a Rotterdam.