Tennis, Djokovic: “Infastidito dai commenti, dimostrerò che l’infortunio era reale”

Il serbo Novak Djokovic, fresco vincitore del suo decimo Australian Open e nuovo numero uno del mondo, nel corso di un’intervista a Tennis Majors si è voluto togliere alcuni sassolini dalla scarpa dopo le critiche ricevute sulla veridicità del suo infortunio alla gamba sinistra: “Voglio dimostrare che i miei problemi fisici erano reali perché sono stato infastidito da alcuni commenti. Fornirò le prove soprattutto per me e per tutti coloro che mi stanno accanto. Anche due anni fa c’era gente che dubitava. Con un problema di lieve entità mi sarei allenato, come he sempre fatto nei giorni precedenti. E’ stato davvero estenuante, ma grazie all’aiuto di Dio sono riuscito ad andare avanti”.