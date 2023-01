“Que Miras bobo”, Messi si pente: “Non mi piace quel che ho fatto”

Wout Weghorst glielo ha detto in ogni modo possibile: “Stavo solo cercando di parlargli, non volevo attaccarlo”. E alla fine, a due mesi di distanza da quel “Que Miras Bobo”, che ha fatto il giro di ogni social, Leo Messi si scusa. “Non mi piace quello che ho fatto. C’erano molta tensione ed è venuto fuori in modo naturale. Sono successe molte cose con questo giocatore e altri due durante la partita. Non mi piace l’immagine che ho lasciato”, ha detto la Pulce a TycSport, in riferimento al turbolento finale ai rigori tra Argentina e Olanda al Mondiale in Qatar e alla frase rivolta all’attaccante dello United.