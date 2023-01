Inter, la Gazzetta: Skriniar non sarà più capitano, la fascia a Lautaro

“Sei il nostro capitano, resta con noi”. Dello striscione degli ultras dell’Inter all’indirizzo di Milan Skriniar è destinato a rimanere ben poco. Il Psg sta lavorando per chiudere l’operazione a gennaio, ma anche in caso di permanenza del difensore slovacco fino a giugno, la fascia da capitano dovrebbe passare di mano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club ha deciso di cancellare dalla gerarchia per la fascia il centrale. Skriniar sarebbe il quarto in linea dinastica, dietro ad Handanovic, D’Ambrosio e Brozovic. I primi due non sono titolari, mentre il terzo sta gestendo dei problemi fisici. Al posto di Skriniar, subentrerebbe Lautaro Martinez.