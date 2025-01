Non solo Musetti, Arnaldi e United Cup. Nella giornata di giovedì 2 gennaio si sono disputati numerosi incontri di tennis, che hanno regalato tante storie interessanti, ma anche delle sorprese inaspettate. Le luci dei riflettori erano puntate sul confronto tra Novak Djokovic e Gael Monfils a Brisbane, ma c’era grande curiosità anche per il primo match del 2025 di Andrey Rublev, in campo a Hong Kong. Ecco cosa è successo.

Nole da record

Grazie al 6-3 6-3 rifilato a Gael Monfils nel secondo turno dell’Atp 250 di Brisbane, Novak Djokovic ha scritto una nuova pagina di storia. E’ infatti diventato il primo giocatore nell’era Open a vincere 20 partite su 20 contro lo stesso avversario. Gli anni passano ma il copione non cambia e per il francese non c’è nulla da fare contro l’ex numero uno al mondo. Nonostante 10 set vinti, Monfils non è mai riuscito a sconfiggere Djokovic a livello Atp, ma ha collezionato solo sconfitte nell’arco di 21 anni (la prima allo US Open nel 2005). Curiosamente, nell’unico precedente a livello Futures (in Italia, nel 2004) è stato Monfils ad imporsi: sfortunatamente per lui, ai fini statistici non conta.

Vittoria di routine dunque per Djokovic, che impiega 1h14′ per archiviare la pratica e approdare ai quarti di finale, dove sfiderà Reilly Opelka. Curiosamente, l’americano non è l’unico big server ad aver vinto nella notte italiana. Anche Giovanni Mpetshi Perricard ha infatti staccato il pass per i quarti, superando con il punteggio di 6-4 7-6 Frances Tiafoe, già sconfitto nel finale di 2024 a Parigi-Bercy. 20 gli ace messi a referto dal transalpino.

Tabellone Atp Brisbane

(1) Djokovic vs (PR) Opelka

Mpetshi Perricard vs Mensik

Jarry vs Lehecka

(8) Thompson vs (2) Dimitrov

Delude Rublev a Hong Kong

Per una prima testa di serie che vince, ce n’è anche una che perde. Non è infatti iniziato bene il 2025 per Andrey Rublev, sconfitto al debutto nell’Atp 250 di Hong Kong. Esentato dal primo turno in virtù di un bye, ha debuttato contro l’ungherese Fabian Marozsan ma è stato battuto con lo score di 7-5 3-6 6-3. A causa di questo ko, il russo non potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e verrà scavalcato nel ranking, cedendo l’ottava posizione ad Alex De Minaur. Per quanto riguarda gli altri match, Jaume Munar ha sconfitto Borges mentre il cinese Juncheng ‘Jerry’ Shang ha piegato per 6-3 6-1 Martinez.

Tabellone Atp Hong Kong

Marozsan vs Shang

(WC) Nishikori vs Norrie

Muller vs (4) Fils

Munar vs (2) Musetti

Dove vedere i tornei in tv

La diretta televisiva dei due tornei Atp è affidata a Sky Sport, che monitora gli appuntamenti attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà gli eventi, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.