Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi nell’Atp 250 di Brisbane 2025. Reduce dallo splendido successo ai danni di Popyrin, il tennista azzurro ha ceduto il passo al bombardiere americano Reilly Opelka. 7-6 7-6 il punteggio dell’incontro, durato due ore e viziato dai 25 ace scagliati dallo statunitense. Opelka è apparso sicuramente in buone condizioni, dimostrando di star ritrovando pian piano la sua forma migliore, tuttavia non mancano i rimpianti al sanremese, che specialmente nel primo set ha avuto un paio di chance.

Il racconto del match

In tutto l’incontro sono state concesse quattro palle break, curiosamente concentrate in quattro giochi consecutivi nel primo set. Arnaldi ha annullato la prima sul 2-3 ed è andato a segno sulla seconda, strappando la battuta all’americano e issandosi sul 4-3. Opelka ha però messo a segno l’immediato contro break e lo ha difeso salvando una delicata chance sul 4-4. Si è dunque andati al tie-break, dove l’equilibrio ha continuato a regnare tra un set point e l’altro: Matteo ha fallito una palla set sull’8-7, mentre lo statunitense ha archiviato la pratica alla quarta opportunità, imponendosi per 11 punti a 9.

Decisamente più rapida la seconda frazione, in cui il tie-break è apparso l’epilogo più scontato fin da subito. Ad eccezione di uno 0-30 a testa, non ci sono state grosse chance e i due giocatori sono arrivati piuttosto rapidamente al 6-6. Purtroppo per Arnaldi, l’americano è uno specialista dei tie-break e si è confermato tale. Con appena 2 punti persi in tutto il set con la prima di servizio (efficacia del 92%), Opelka ha fatto suo il tie-break per 7 punti a 4 e si è regalato l’accesso ai quarti di finale, dove verosimilmente se la vedrà contro Novak Djokovic.

Il programma di Arnaldi

Il tennista azzurro volerà ora ad Adelaide per disputare il secondo torneo della stagione. Al momento è il primo escluso dalle teste di serie, ma gli basterà un ritiro per entrare a farne parte. In seguito farà tappa a Melbourne per disputare il primo Slam del 2025, l’Australian Open. Anche in quel caso non riuscirà ad essere testa di serie dato che attualmente occupa la 38^ posizione nel ranking Atp.

Accoppiamenti quarti Atp Brisbane

(1) Djokovic o Monfils vs (PR) Opelka

Mpetshi Perricard vs Mensik

Jarry vs Lehecka

(8) Thompson vs (2) Dimitrov

Il montepremi del torneo

PRIMO TURNO – € 6.006

SECONDO TURNO – € 9.950

QUARTI DI FINALE – € 16.916

SEMIFINALE – € 29.760

FINALISTA – € 50.354

VINCITRICE – € 86.244

Punti per il ranking Atp

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti