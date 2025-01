Thiago Motta è chiamato ad iniziare il 2025 con tutt’altro piglio rispetto a quanto dimostrato nel 2024. Per riuscirci ha richiesto alla dirigenza più di un intervento sul mercato, ma il primo nome di Giuntoli è quello che nessuno si aspettava.

La Supercoppa Italiana sarà la prima occasione per rilanciare una stagione fin qui fallimentare per Thiago Motta e per la Juventus. Parallelamente però, Giuntoli dovrà lavorare sul mercato per sopperire alle assenze stagionali di Bremer e Cabal. I due infatti saranno fuori fino al termine della stagione ed è soprattutto l’assenza di Bremer a pesare come un macigno sulle spalle di Motta. La sesta posizione in campionato è tutt’altro che accettabile, sia per la dirigenza che per i tifosi, così le uniche attenuanti per l’allenatore ex Bologna sono un mercato studiato male e, a onor del vero, una discreta dose di sfortuna.

Sebbene la situazione in infermeria stia pian piano migliorando, qualche intervento sul mercato risulta quantomeno necessario per colmare il gap di 9 punti con le squadre di testa: Atalanta e Napoli. La seconda parte del 2024 è stata la stagione della “pareggite” – come l’hanno definita i tifosi sui social – con la quale Thiago Motta ha dovuto fare i conti per ben 11 volte, in ultimo il pareggio contro la Fiorentina. Pertanto Giuntoli avrebbe deciso di attingere in Spagna e di bussare alla porta di Flick.

Juventus, idea Christensen per la difesa

Quello della Juventus non sarà un mercato facile, almeno per gennaio, poiché i soldi sono pochi e in estate è stato dilapidato praticamente tutto il budget. Giuntoli avrebbe individuato Barcellona come possibile fonte del prossimo colpo, anche per sfruttare la delicata situazione economica del club catalano. Stando a quanto riportato da Sport.es infatti, i bianconeri hanno puntato i fari su Andreas Christensen, difensore ventottenne arrivato in Spagna dal Chelsea nel 2022. Cresciuto nelle giovanili danesi del Birkeröd Youth, il difensore nordico ha disputato una buona stagione nel 2023.

Il nodo maggiore però è la sua assenza prolungata durante questo campionato perché il ragazzo ha avuto giusto il tempo di giocare 26 minuti, prima di rimediare un brutto infortunio. L’infiammazione al tendine di achille che si presentò per la prima volta nel marzo del 2024 è tornata a farsi sentire ad agosto, tenendolo fuori per ben 24 partite ufficiali. La Juventus avrebbe intenzione di tentare la via del prestito e il Barcellona sarebbe anche pronto ad accontentare la Cortinassa: liberarsi di un ingaggio aiuterebbe sicuramente le finanze blaugrana. C’è da dire però che ai bianconeri servono giocatori pronti e, se consideriamo che il rientro di Christensen sta avvenendo proprio in questi giorni, il suo acquisto potrebbe rappresentare un errore non di poco conto.