Lorenzo Musetti debutta con un successo nell’Atp 250 di Hong Kong e inaugura il suo 2025 nel migliore dei modi. Nel match valido per il secondo turno (l’azzurro era esentato dal primo turno in virtù di un bye riservato alle prime quattro teste di serie – lui è la seconda), Musetti ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-4 6-3. Successo di grande autorevolezza per il carrarino, che scendeva in campo con i favori del pronostico ma affrontava un avversario ostico. Diallo l’aveva infatti sconfitto nell’unico precedente, in Coppa Davis nel 2023, ed era reduce da tre successi di fila avendo superato le qualificazioni. Musetti invece è apparso fin da subito molto centrato ed ha impiegato meno di un’ora e mezza per trionfare, peraltro senza mai perdere il servizio.

La cronaca

Le uniche palle break dell’incontro Lorenzo le ha concesse proprio nel suo primo turno di battuta. E’ riuscito però ad annullare e a ottenere il break nel game seguente. Diallo non è invece mai riuscito ad impensierire l’azzurro, anzi si è dovuto preoccupare di rendere il parziale meno pesante. Il canadese ha infatti dovuto fronteggiare una palla break sia nel settimo che nel nono gioco (in quest’ultimo equivaleva a un set point), salvandole entrambe. Poco male per Lorenzo, che nel momento di servire per chiudere non ha tremato e si è imposto col punteggio di 6-4.

Meno combattuta la seconda frazione, dove però il copione è stato lo stesso: Musetti teneva agevolmente la propria battuta, mentre Diallo faticava significativamente. Basti pensare che l’azzurro si è procurato un totale di 6 palle break, smistate in 4 turni di risposta differenti. Alla fine i break conquistati sono stati due – a fronte di appena 5 punti persi quando serviva lui – e Lorenzo ha fatto suo il set per 6-3, qualificandosi così per i quarti di finale.

Il prossimo avversario

Nei quarti di finale, Musetti affronterà lo spagnolo Jaume Munar, reduce da due successi contro pronostico. Dopo aver vinto il derby iberico contro Alejandro Davidovich Fokina al primo turno, ha poi superato al secondo il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 6-3 7-5. Munar è un giocatore ostico e non va sottovalutato, tuttavia sul veloce è meno efficace e insidioso rispetto alla terra battuta e sarà senz’altro Lorenzo a scendere in campo da favorito. Munar conduce 3-1 nei precedenti: ha vinto i primi due a livello Challenger (Firenze 2019 e Antalya 2021) e poi il terzo due anni fa sulla terra di Santiago, in Cile. L’unica vittoria di Musetti – nel confronto più recente – risale invece al secondo turno di Wimbledon (6-4 6-3 6-1). I due scenderanno in campo sul Centre Court nella giornata di venerdì 3 gennaio, come secondo match dalle 6 italiane (al termine di Muller-Fils).

Gli accoppiamenti dei quarti

(1) Rublev o Marozsan vs Shang

(WC) Nishikori vs Norrie

Muller vs (4) Fils

Munar vs (2) Musetti

Dove vedere il torneo in tv

La diretta televisiva dell’Atp 250 di Hong Kong è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.