Tutto pronto per le tappe conclusive del Tour de Ski, che anche nella 19^ edizione rispetterà la tradizione e finirà in Val di Fiemme. Nella vallata trentina, saranno tre le tappe decisive che vedranno al via i migliori atleti del Tour, impegnati da venerdì 3 a domenica 5 gennaio. A Lago di Tesero andranno infatti una sprint in classico, uno skiathlon e la consueta Final Climb verso l’Alpe Cermis, in tecnica libera.

I convocati azzurri

Sono 14 gli atleti italiani al via della tappa in Val di Fiemme. Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi per il settore maschile; nel femminile, invece, spazio a Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno.

Assente Harald Amundsen: come cambia la classifica

L’atleta norvegese salterà i tre appuntamenti in Val di Fiemme per ragioni fisiche: a causa di un mal di gola, infatti, resterà a riposo per non sforzare troppo il fisico. Terzo in classifica generale e reduce dalle vittorie nella terza e quarta tappa di Dobbiaco, si tratta indubbiamente di un’assenza pesante. Sale dunque in terza piazza nella graduatoria l’austriaco Mika Vermeulen, staccato di 1’23 dal leader Johannes Klæbo. Al secondo posto c’è invece lo svedese Edvin Anger a 36″. In top 20 presenti due azzurri, vale a dire Pellegrino e Barp, rispettivamente 18° e 19° con un solo secondo a separarli. Di poco superiore ai 2 minuti il gap dalla vetta. Per quanto riguarda la classifica femminile, invece, davanti a tutte c’è la norvegese Astrid Slind, che precede la connazionale Therese Johaug (+6″) e la finlandese Kerttu Niskanen (+28″). La miglior italiana è invece Caterina Ganz, 21^ a 5’30 dalla vetta.

La classifica maschile

1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1:59:21.0

2 ANGER Edvin +36.0

3 AMUNDSEN Harald Oestberg +57.0

4 VERMEULEN Mika +1:23.0

5 LAPALUS Hugo +1:24.0

6 KRUEGER Simen Hegstad +1:29.0

7 VALNES Erik +1:41.0

8 REE Andreas Fjorden +1:41.0

9 JENSSEN Jan Thomas +1:43.0

10 SCHUMACHER Gus +1:45.0

La classifica femminile

1 SLIND Astrid Oeyre 2:13:00.0

2 JOHAUG Therese +6.0

3 NISKANEN Kerttu +28.0

4 DIGGINS Jessie +1:01.0

5 WENG Heidi +2:09.0

6 THEODORSEN Silje +2:59.0

7 CARL Victoria +3:01.0

8 JOENSUU Jasmi +3:14.0

9 STADLOBER Teresa +3:22.0

10 ILAR Moa +3:29.0

Il calendario del 2025

17-19 gennaio 2025

Coppa del mondo – Les Rousses, Francia

24-26 gennaio 2025

Coppa del mondo – Engadina, Svizzera

31 gennaio – 2 febbraio 2025

Coppa del mondo – Cogne, Italia

14-16 febbraio 2025

Coppa del mondo – Falun, Svezia

26 febbraio – 9 marzo 2025

Mondiali – Trondheim, Norvegia

15-16 marzo 2025

Coppa del mondo – Oslo, Norvegia

19 marzo 2025

Coppa del mondo – Tallin, Estonia

21-23 marzo 2025

Coppa del mondo – Lahti, Finlandia