L’Integrity Tour della Lega Serie A fa tappa ad Appiano Gentile in casa Inter

Prosegue l‘Integrity Tour 2023, l’iniziativa giunta alla nona edizione, promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo, volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport. Nei giorni scorsi gli appuntamenti con Juventus e Monza, oggi l’Integrity Tour ha invece fatto tappa a Milano in casa Inter.

Al “Suning Training Centre” di Appiano Gentile si è svolto l’incontro con la Prima Squadra, mentre nei prossimi giorni è in programma l’appuntamento con le formazioni Primavera e Under 17 al “Konami Youth Development Centre”. L’obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del club nerazzurro, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

“È fondamentale che le società e le istituzioni sportive mettano in atto un forte sistema di prevenzione e dedichino maggiore attenzione per prevenire qualunque violazione collegata al tema del betting e delle frodi sportive – ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta – Questa tipologia di iniziative è importantissima per tutto il sistema, ma non si deve mettere in atto solo sporadicamente. Dobbiamo lavorare tutti insieme nella stessa direzione affinché si sensibilizzino gli atleti, fin dalla giovane età, per far sì che acquistino maggiore consapevolezza sui rischi in materia di integrità sportiva”.