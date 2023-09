Tennis, Davis Cup: Musetti e Sonego si allenano a Bologna

I preparativi bolognesi per la Davis Cup sono quasi terminati. Il 12 settembre andrà in scena il primo match, quello tra Svezia e Cile, mentre l’Italia debutterà il 13. La squadra azzurra coglie l’occasione di allenarsi nell’arena che ospiterà la partita e questa mattina Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono allenati per due ore. Musetti sembra in buona forma e l’infortunio di ieri non pare preoccupare. E’ arrivato anche Matteo Arnaldi, un po’ stanco ma sorridente, arrivato in macchina direttamente da Monaco.