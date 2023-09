Italia, Gazzetta: Spalletti pensa a Bonucci, può esserci ancora spazio in Nazionale

Luciano Spalletti non chiude la porta a Leonardo Bonucci, anzi: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ct azzurro vorrebbe tenere in piena considerazione il difensore ex Juventus ora approdato in Germania all’Union Berlino. Non più capitano della Nazionale, ma convocabile: l’avventura con l’Italia del centrale dai piedi buoni potrebbe non essere affatto finita a il tecnico di Certaldo gli ha fatto sapere, in una telefonata, che lo seguirà in Bundesliga ed eventualmente potrà essere convocato.