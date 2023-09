MotoGP GP San Marino 2023, Bezzecchi e Bagnaia ironizzano sul duello: “Mi hai rotto il c***o”

Curioso e divertente siparietto nel retro podio del Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP tra il campione del mondo Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Dopo il duello che ha visto protagonisti di due piloti della Ducati vinto da Bez, che ha chiuso secondo davanti a Pecco, proprio il centauro della Mooney VR46 ha ironizzato sul tentativo di sorpasso del campione in carica: “Ma te mi hai proprio rotto il c***o che mi devi passare sempre all’esterno, mi hai proprio rotto il c***o. Sei sporco”. Ecco il video del siparietto tra Bagnaia e Bezzecchi.