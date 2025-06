In una classifica Wta in cui Aryna Sabalenka è sempre saldamente in testa, davanti alla vincitrice di Parigi Coco Gauff, Jasmine Paolini conserva il quarto posto dopo il Roland Garros.

Al termine del Roland Garros 2025, Jasmine Paolini si conferma numero 4 della classifica Wta. Una classifica in cui Aryna Sabalenka è sempre saldamente in testa, davanti alla vincitrice di Parigi Coco Gauff, che conferma il proprio best ranking. Sul gradino più basso del podio, l’altra statunitense Jessica Pegula, mentre l’ex numero 1 Iga Swiatek è ora settima.

Tra le italiane alle spalle della Paolini, la prima è Lucia Bronzetti (n.61) mentre Elisabetta Cocciaretto è n.123.

Classifica Wta, top 10

1 Sabalenka, Aryna (Blr) 11.553 punti

2 Gauff, Coco (Usa) 8.083

3 Pegula, Jessica (Usa) 6.483

4 Paolini, Jasmine (Ita) 4.805

5 Zheng, Qinwen (Chn) 4.668

6 Andreeva, Mirra (Rus) 4.636

7 Swiatek, Iga (Pol) 4.618

8 Keys. Madison (Usa) 4.484

9 Badosa, Paula (Spa) 3.684

10. Navarro, Emma (Usa) 3.649