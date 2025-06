Valentino Rossi riaccende il paddock MotoGP con un qualcosa che ha sorpreso tutti. Rossi scarta Marquez senza nessun dubbio.

Ci sono nomi che nel motorsport diventano leggenda. E poi ci sono parole, rare, pesate una a una, che quando arrivano da una leggenda come Valentino Rossi, fanno tremare l’ambiente più di una staccata all’ultima curva.

Perché Il Dottore, anche quando non è più in pista, resta un punto di riferimento. Un’icona capace di spostare equilibri, anche solo con una frase. E stavolta, a finire sotto la lente non è un risultato, una scelta tecnica o un progetto futuro. Ma una risposta che, senza mezzi termini, ha spiazzato l’intero mondo MotoGP.

Valentino Rossi snobba Marquez

Rossi ha rilasciato una lunga intervista, di quelle in cui si lascia andare, racconta aneddoti, ripercorre momenti chiave della sua carriera. Sempre col suo stile, diretto, ironico, ma mai banale. Un tuffo nel passato, nei duelli, nei titoli, nelle cadute e nelle rimonte. E proprio lì, quando gli è stato chiesto chi sia stato, secondo lui, il rivale più ostico, quello che davvero gli ha tolto il sonno, è arrivata la frase che ha scatenato una bufera.

“Bella domanda. Anch’io fortunatamente ne ho avuti tanti,” ha detto. “Però, alla fine, dico Casey Stoner.” Secco, senza esitazioni, quasi con una certa naturalezza. Il problema — o forse il bello, dipende dai punti di vista — è che in quella frase non c’è traccia di Marc Marquez. Nessun accenno, nessuna menzione, nessuna concessione. E considerando tutto quello che è successo tra loro, quella rivalità mai veramente sopita, fatta di gesti, tensioni e dichiarazioni velenose, il silenzio pesa più di una risposta diretta.

Perché non considerare Marquez il suo vero rivale è una presa di posizione fortissima. Di fatto, è una negazione. E questo, nel paddock, non è passato inosservato. C’è chi ha letto la scelta di Rossi come un modo per ribadire che, per lui, il vero avversario era uno come Stoner, capace di batterlo sul campo senza mai cercare la polemica fuori. Altri invece ci vedono una frecciatina precisa, nemmeno troppo velata, verso Marquez e tutto ciò che rappresenta. Un rapporto mai chiarito, una frattura mai sanata.

E infatti, subito dopo, il clima nel paddock si è fatto rovente. Tra fan divisi, piloti che evitano commenti diretti e addetti ai lavori che provano a interpretare tra le righe, l’intervista ha riaperto vecchie ferite e acceso nuove discussioni. Perché Valentino, anche da ex, non parla mai a caso. Ogni parola è una traiettoria ben studiata. E questa, senza ombra di dubbio, ha centrato il bersaglio. Ancora una volta.